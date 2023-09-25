Многофункциональный паркинг построят в Ленинском округе

«Помимо парковок на первом этаже запроектированы площади для размещения магазинов, станции технического обслуживания с автомойкой и других помещений. Благодаря интеграции ритейла при реализации объекта планируется создать порядка 70 новых рабочих мест», — рассказал министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам в здании будет девять этажей, оно будет рассчитано почти на 1,9 тысячи машиномест. Площадь паркинга составит около 53 тысяч квадратных метров. Прилегающую к нему территорию благоустроят и озеленят, там установят малые архитектурные формы, организуют въезды и выезды, пешеходные тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.