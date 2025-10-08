Многолетнее гнездо аистов спасли в Белгородской области

В Борисовке местные власти помогли пернатым обитателям, укрепив старую аистиную обитель. Многолетнее гнездо, которое могло не пережить зиму, теперь готово к прилету хозяев. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Белгорода и Области».

На улице Республиканской уже много лет подряд селятся аисты. Несмотря на все сложности, птицы продолжают возвращаться в обжитое место каждый сезон. Со временем их гнездовье пришло в негодность и начало провисать, создавая угрозу падения. Специалисты МАУ «Благоустройство» Борисовского района взялись за ремонт.

Они аккуратно восстановили конструкцию и дополнительно ее укрепили. Теперь весной птичья семья обнаружит на привычном месте полностью обновленное и безопасное жилище. Эта работа позволит сохранить многолетнюю традицию гнездования аистов в черте населенного пункта.

