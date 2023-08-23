Многонациональные учения НАТО начались в Грузии
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В Грузии начались учения «Проворный дух – 2023». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу грузинского министерства обороны.
Страна принимает эти учения уже в одиннадцатый раз, и высадку на аэродроме Вазиани осуществил личный состав 173-й десантной бригады Европейского командования США.
Американцы десантировались из военно-транспортного самолета С-17. Всего в данных учениях принимает участие не меньше трех тысяч военных больше, чем из 20 стран.