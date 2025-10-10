Многотонная техника убила пожилую россиянку: видео

Предварительно, в уральском городе произошло смертельное ДТП с участием спецтехники и пешехода. Пожилая женщина погибла под колесами мусоровоза, причем инцидент был заснят на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Ural Mash.

По неподтвержденным данным, ЧП случилось в Краснотурьинске Свердловской области. На кадрах видно, как местная жительница шла по проезжей части. В этот момент машина для сбора отходов начала движение задним ходом.

Транспортное средство задавило пенсионерку, а затем переехало ее. Свидетели сообщили, что после наезда пострадавшая еще подавала признаки жизни. Водитель и работник мусоровоза пытались поднять травмированную женщину и оказать ей помощь. Однако эти усилия не увенчались успехом — спасти пожилого человека не удалось.

Ранее подростки жестоко расправились с пенсионерами в их же квартире.