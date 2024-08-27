Многоуровневый парк планируют построить в подмосковном Лыткарино

В подмосковном Лыткарино в ЖК «Высокий Берег» построят многоуровневый крытый паркинг на 100 машино-мест с ритейлом. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что девелопер проекта ООО «Мособлстрой-17» возведет данный объект в рамках договора о развитии застроенной территории. Общая площадь четырехэтажной парковки составит четыре тысячи квадратных метров. А на первом этаже разместят торговые и офисные помещения.

Колористическая палитра проекта представлена сочетанием бежевого и серого цветов. В облицовке фасадов использованы, в том числе перфорированные металлические панели. Зона ритейла одной из сторон будет раскрыта к улице и исполнена в витраже.

В темное время суток на фасадах предусмотрена архитектурно-художественная подсветка. При этом потоки автомобилистов и пешеходов разведут — с западной стороны расположен въезд в паркинг, с восточной — вход в зону ритейла. Запланировано комплексное благоустройство с организацией освещения и озеленением.