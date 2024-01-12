Многоуровневый паркинг появится в составе ЖК «Олимп» в Хотьково Сергиево-Посадского округа

На территории ЖК «Олимп» в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа появится паркинг, рассчитанный на 138 машиномест. Соответствующее извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Московской области.

В ведомстве уточнили, что застройщиком выступает ООО «СЗ «Энергия9». Он возведет двухэтажную автостоянку площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Завершение работ запланировано на конец 2024 года. Отметим, что ЖК «Олимп» расположен в 11 километрах от Сергиева Посада. Вблизи него расположена железнодорожная станция «Хотьково», от которой можно доехать до Ярославского вокзала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.