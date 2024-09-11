Многоуровневый паркинг, рассчитанный на более чем тысячу машино-мест, построят в подмосковных Химках

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что в деревне Юрлово в городском округе Химки возведут новую девятиэтажную автостоянку общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров.

В Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области рассказали, что фасады прямоугольного по форме здания будут задекорированы ярко-желтыми стальными ламелями с регулярным шагом. Входы для посетителей так же выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную.

Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект: если сфокусироваться на одном ряде стрелок, то периферийное зрение сможет считывать только ряды с такой же направленностью. За счет этого фасады станут еще динамичнее.

Прилегающую к паркингу территорию благоустроят и озеленят: вокруг здания высадят молодые деревья и кустарники, установят светильники наружного освещения и скамейки. Также на территории расположатся две плоскостные парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машино-мест.