Многоуровневый паркинг с ярким архитектурным обликом появится в Подольске

Архитектурная комиссия Градостроительного Совета Подмосковья одобрила облик многоуровневого гаража-стоянки с ярким архитектурным обликом, который возведут в городском округе Подольск, вблизи деревни Борисовка. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Реализация многоуровневого надземного паркинга, рассчитанного на 300 мест, позволит обеспечить машиноместами территорию вблизи участка застройки, а также разгрузить близлежащие улицы. Общая площадь будущего шестиэтажного здания составит порядка 10,5 тысячи квадратных метров», — рассказал министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет выполнено в современном стиле. Территорию рядом с ним благоустроят и озеленят, на ней создадут новые съезды и выезды, установят малые архитектурные формы и освещение. Рядом также организуют открытую плоскостную парковку.

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