Танковое подразделение, входящее в состав группировки «Центр», заняло позиции на западной границе Донецкой Народной Республики и продолжает продвигаться вглубь территории Днепропетровской области, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своём последнем отчёте о ходе специальной военной операции.

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск „Центр“ вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении также говорится о том, что подразделения «Днепр» успешно атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате противник потерял до 95 своих солдат и склад с боеприпасами.