Подразделения группировки «Центр» Вооружённых сил Российской Федерации освободили населённый пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём официальном аккаунте в социальных сетях.

Отмечается, что в освобождении указанного населенного пункта, являющегося одним из ключевых на кураховском направлении, принимали самое непосредственное участие подразделения ВС РФ группировки войск «Центр».

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили 11 контратак украинских войск. В результате противник понёс значительные потери: до 420 военнослужащих и два танка, в том числе один танк немецкого производства Leopard.

«Силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное в ДНР», — приводится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что в украинских Телеграм-каналах появилась информация о продвижении российских войск. За 2024 год Вооруженные силы Российской Федерации освободили территорию, площадь которой составляет 2800 квадратных километров. Это равно трём площадям Киева или восьми площадям Харькова.