В украинских Телеграм-каналах появилась информация о продвижении российских войск. За 2024 год Вооружённые силы Российской Федерации освободили территорию, площадь которой составляет 2800 квадратных километров. Это равно трём площадям Киева или восьми площадям Харькова.

В течение уходящего года Москва «восстановила контроль над 40% территории, ранее контролируемой Вооруженными силами Украины, которая составляет 984 квадратных километра», сообщает агентство Associated Press.

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Украинские эксперты как один подчеркивают, что подобных темпов продвижения не наблюдалось в весны 2022 года. По их оценкам, к концу года российские войска могут достичь Купянска-Узлового в Харьковской области. Кроме того, на Украине ожидают сдачи Красноармейска (Покровска).

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Работино попытались сымитировать успех на передовой. Они с дрона сбросили украинский влаг на российские позиции. Военнослужащие ВС РФ высмеяли этот поступок и заявили, что уже устали собирать украинские «тряпки» и мыть ими полы.

* — на карте ошибочно отображены территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Крым, Запорожская и Херсонская области как часть Украины