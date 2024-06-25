МО РФ: возвращенные из украинского плена 90 российских военных находятся уже на пути домой

Россия в ходе очередных долгих и кропотливых переговоров с украинской стороной вернула на родину из плена 90 военных ВС РФ, находившихся на подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом во вторник, 25 июня, проинформировало Минобороны РФ.

В пресс-службе российского оборонного ведомства пояснили, что взамен Украине были передано такое же число боевиков ВСУ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие уже находятся на пути в Москву, где должны будут пройти необходимые лечение и реабилитацию. Отмечается,что обмен пленными по формуле 90 на 90 состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.