Разведкой на корню предотвращена попытка украинских военных внезапно атаковать на Запорожском направлении. Противники были сокрушены авиацией еще на изначальных позициях. Эту информацию донес до RT Александр Романчук – генерал-полковник, командующий группировкой.

Противник не смог достичь внезапности при выполнении своих действий. Ночью украинскими военными была предпринята попытка атаки с помощью сил усиленной механизированной бригады в составе четырёх усиленных механизированных батальонов.

Российская штурмовая и бомбардировочная авиация поразили украинские войска, которые под нее попали. До этого Сергей Шойгу, глава Министерства обороны РФ, заявил о том, что все заранее заготовленные резервы Вооруженных сил Украины в целях прорыва обороны России потерпели поражение в Запорожской области и провалили задачу.

Бои велись 7 июня, за весь день украинские войска потеряли более 30 танков и не менее 900 человек.