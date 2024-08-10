МО Украины превратит приложение «Резерв+» в онлайн-военкомат

Украинское МО собирается превратить местное приложение обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн версию военкомата, где помимо всего прочего, студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации. Соответствующее заявление сделала замглавы ведомства Екатерина Черногоренко, ее слова приводит агентство УНН .

По словам замминистра, украинские власти в текущий момент раздумывают запустить добровольное направление на врачебную комиссию по запросам украинцев, чтобы избавить их от необходимости брать соответствующий документ. Она также рассказала, что планируется запуск онлайн-рекрутинга для добровольной мобилизации и возможность онлайн-отсрочки для многодетных семей и студентов.

Черногоренко подчеркнула, что власти Украины планируют сделать из утилиты «Резерв+» онлайн-военкоматы. Она добавила, что часть из перечисленных услуг планируется запустить уже осенью, а последующие добавлять после.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются решающими для СВО.