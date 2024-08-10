Алаудинов: бои в Курской области – это решающая битва СВО

Происходящее все последние несколько дней в Курской области можно смело охарактеризовать как решающая битва для спецоперации по защите Донбасса. К такому выводу пришел командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

В своем аккаунте в соцсетях он отметил, что российские войска, несмотря на вероломное нападение на мирные приграничные города и поселки Курской области со стороны киевского режима, все равно возьмут верх.

"Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил", – видео с такими словами он записал в своем канале.

Алаудинов подчеркнул, что по результатам данного сражения поражение ждет не только Вооруженные силы Украины, но и весь блок НАТО. По словам генерала, именно альянс стоит за вторжением украинских вооруженных формирований в мирный российский регион.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.