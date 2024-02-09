Мобилизованный на Украине инвалид с эпилепсией умер в первый день службы

Мобилизованный в украинские ВС инвалид умер в первый день после поступления на службу. Соответствующее заявление сделал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил о том, что нашел данную информацию в Сети. Уточняется, что инвалид, страдавший от эпилепсии, был мобилизован одесским ТЦК. Омбудсмен подчеркнул, что у украинского гражданина была инвалидность и он умер в первый же день своей службы. В то же время, причину смерти мобилизованного он раскрывать не стал.

Лубинец также сообщил о том, что он лично проконтролирует процесс досудебного расследования по делу о погибшем. Он уточнил, что специальная прокуратура проводит расследование о ненадлежащем проведении медицинского осмотра мобилизованного и неприменении должностными лицами своевременных и нужных мер для помощи украинцу.

Ранее сообщалось, что украинские военкоматы были переведены в режим круглосуточной работы.