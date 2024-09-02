Мобильная вакцинация от гриппа стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала мобильная вакцинация от гриппа, в рамках которой жители смогут сделать прививку в специальных комплексах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов, в том числе они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он напомнил, что пройти вакцинацию от гриппа можно также в выходные дни в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Перед тем, как сделать прививку, медработники проведут осмотр пациента, добавили в ведомстве. Ознакомиться с графиков выездов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.