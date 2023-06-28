Мобильное приложение для мониторинга сельхозземель запустили в Подмосковье

Мобильная платформа, которая позволит осуществлять мониторинг сельхозземель Подмосковья из космоса, заработала в регионе, это даст возможность следить за их состоянием по нескольким параметрам. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Платформа будет использовать данные, полученные из спутникового геомониторинга и от аппаратов дистанционного зондирования земли. Она позволит определять фактическое использования сельхозземель, контролировать состояние угодий, вычислять площади озимых и яровых культур и выявлять случаи неиспользования или нецелевого использования земельных участков», — рассказал зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

По его словам, данные будут обрабатываться с применением элементов искусственного интеллекта. Сейчас платформу запустили в тестовом режиме, с ее помощью уже выявлены почти все земельные участки, которые заняты озимыми культурами под урожай текущего года.

Отметим, что новая система наполняется по трем параметрам: характеристики земельных участков, растениеводство, животноводство. Данные будут использовать, в том числе, для проверки отчетности, которую предоставляют аграрии.