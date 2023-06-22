Мобильное приложение «Вкусно – и точка» начало принимать заказы на доставку в 122 городах РФ

К концу текущего года компания собирается расширить свою сеть по всем российским регионам. Об этом поделилось ФАН

Стало известно, что российская сеть ресторанов фаст-фуда под названием «Вкусно – и точка» запустила сервис доставки блюд из ресторана по заказу в собственном мобильном приложении. В перечень городов, где стала доступна эта функция, вошли 122 из них, включая Москву и Санкт-Петербург.

«Яндекс Доставка» является логистическим партнером данного сервиса. В стандарты компании входит быстрая доставка даже во время повышенного спроса.

Уже сейчас заметен значительный рост чека по сравнению с заказами с прилавка в самом заведении. К слову, с 26 июня также вырастет стоимость некоторых блюд в сети ресторанов.