Мобильные бригады оперативно чинят детские площадки в Клину

Мастера, сварщики, плотники и водители объединились в одну рабочую бригаду для выезда на детские площадки, где требуется ремонт игровых элементов. Специалисты передвигаются с необходимыми инструментами на современных газелях, оперативно оказываясь в нужных местах городского округа Клин.

Мобильные бригады в Клину способны за один день привести в порядок не менее 30 детских площадок. Сейчас за двумя коллективами закреплены порядка 300 детских игровых городков. Как уточнил мастер по ремонту МБУ «Клинское городское хозяйство» Евгений Роднов, проводится большая работа: бригады чинят или меняют поврежденные игровые элементы, убирают территорию от мусора, а также используют специальный аппарат для избавления покрытий от пыли и песка.

Отметим, такие мобильные бригады из мастеров своего дела появились в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря труду работников детские площадки становятся безопасными, чистыми и комфортными для жителей. Это особенно важно в преддверии лета, когда поток юных посетителей игровых зон увеличится.