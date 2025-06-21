Мобильный ФАП оказал помощь жителям Павловского Посада в Городском парке

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

21 июня в Городском парке Павловского Посада состоялась акция, организованная с целью поддержания здоровья жителей округа.

С 9:00 до 12:00 в рамках работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) специалисты Павлово-Посадской больницы провели комплексную диспансеризацию на открытом воздухе.

Жители города имели возможность пройти бесплатное обследование без необходимости предварительной регистрации. Врачи проводили измерение артериального давления, электрокардиограмму (ЭКГ) и флюорографию.

Также осуществлялся забор крови для общего анализа, определения уровня глюкозы и холестерина. Каждый участник акции получил консультацию врача-терапевта, информацию о своей группе здоровья и, при необходимости, направление на дальнейшее обследование в стационаре больницы.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Акция привлекла значительное внимание со стороны горожан. Удобство и доступность проведения нескольких исследований в одном месте, без предварительной записи, сделали мобильный ФАП привлекательным для посещения.

Сотрудники медицинского учреждения подчеркнули, что подобные выездные мероприятия способствуют не только раннему выявлению потенциальных проблем со здоровьем, но и повышают осведомленность населения о важности регулярных профилактических осмотров.