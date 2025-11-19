Мобильный храм для десантников: уникальная часовня на колесах отправилась из Подмосковья на фронт

Уникальная часовня на колесах, построенная специально для военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка, начала транспортировку из Раменского благочиния в зону специальной военной операции. Об этом пишет REGIONS .

Через несколько дней десантники на Херсонском направлении получат мобильное место для духовного уединения, способное трансформироваться в полноценный алтарь.

«Бойцы давно просили место, где можно побыть наедине, пообщаться с Богом. Многие обустраивали молитвенные уголки прямо в блиндажах. Это действительно помогает найти силы для выполнения боевых задач», — поделился заместитель командира полка с позывным «Север».

Конструкция представляет собой многофункциональный вагончик с двумя режимами работы. Для индивидуальной молитвы используется компактная конфигурация с открытой только боковой дверью, где военнослужащие могут поставить свечу и помолиться в уединении. Для проведения полномасштабных богослужений часовня раскрывается полностью — основные врата превращают мобильную конструкцию в полноценный алтарь с возможностью проведения служб для личного состава.

Первое богослужение в экспериментальном режиме состоялось еще летом в День ВДВ, что позволило доработать конструкцию с учетом пожеланий военнослужащих.

Маршрут доставки пролегает через Костромскую область, где находится место дислокации полка, с последующей транспортировкой непосредственно на передовую. Для многих военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, такая часовня становится не просто местом для молитвы, а островком нормальной жизни и психологической разгрузки, что подтверждает опыт обустройства импровизированных молитвенных уголков непосредственно в блиндажах.

