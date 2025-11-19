«Остался без черепа и выжил»: российский десантник получил страшное ранение в зоне СВО

В Кемеровской области врачи провели уникальную операцию участнику специальной военной операции (СВО), который получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, пишет «Российская газета».

Боец воздушно-десантных войск (ВДВ) остался без половины черепа после минно-взрывного ранения, но благодаря усилиям медиков сумел выжить.

Хирурги применили инновационную методику восстановления — установили специальный мешок из синтетического материала, который постепенно наполняли физраствором. Это позволило растянуть кожные покровы и сформировать достаточный запас здоровой ткани для последующей реконструкции.

После успешного формирования необходимого объема тканей врачи провели основную часть операции — установили индивидуальный 3D-имплантат.

Современные технологии позволили создать конструкцию, полностью повторяющую анатомические особенности черепа мужчины, что обеспечило не только функциональность, но и эстетический результат.

Ранее сообщалось, что российский боец сбил дрон рюкзаком в окопе и спас себя вместе с товарищами в зоне спецоперации.