«Остался без черепа и выжил»: российский десантник получил страшное ранение в зоне СВО

RG.RU: боец спецоперации из Кемерово получил тяжелую травму черепа и выжил
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Кемеровской области врачи провели уникальную операцию участнику специальной военной операции (СВО), который получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, пишет «Российская газета».
Боец воздушно-десантных войск (ВДВ) остался без половины черепа после минно-взрывного ранения, но благодаря усилиям медиков сумел выжить.
Хирурги применили инновационную методику восстановления — установили специальный мешок из синтетического материала, который постепенно наполняли физраствором. Это позволило растянуть кожные покровы и сформировать достаточный запас здоровой ткани для последующей реконструкции.
После успешного формирования необходимого объема тканей врачи провели основную часть операции — установили индивидуальный 3D-имплантат.
Современные технологии позволили создать конструкцию, полностью повторяющую анатомические особенности черепа мужчины, что обеспечило не только функциональность, но и эстетический результат.
