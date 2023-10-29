Мобильный пункт приема помощи работал в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове

Жители подмосковного Серпухова продолжают собирать помощь для военных, находящихся в настоящее время в зоне специальной военной операции. Об этом написал в своих социальных сетях глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отмечается, что накануне на протяжении всего дня целые семьи приносили к брендированному автомобилю продукты питания: консервы, сладости, крупы — все для того, чтобы поддержать наших защитников.

Учащиеся школы № 19 им. Романа Катасонова и школы № 18 тоже стали участниками: принесли медикаменты, а также письма со словами поддержки — самые ожидаемые «за ленточкой». При этом необходимые вещи для военнослужащих можно принести в стационарные пункты приема гуманитарной помощи.

Ранее на этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили поддержку участников СВО.