Модель Анастасия Решетова четко ответила на нападки завистников

Модель Анастасия Решетова ответила критикам, недовольным ее похудевшей фигурой. В своих социальных сетях она заявила, что еще успеет набрать вес, реагируя на вопрос одного из подписчиков о том, зачем ей такая худоба.

Кроме того, Решетова опровергла слухи об использовании препаратов для лечения диабета, которые, по мнению некоторых пользователей, помогают звездам быстро худеть. Она подчеркнула, что поддерживает форму благодаря правильному питанию и активному образу жизни, добавив, что с ее мышечной массой все в порядке и худоба может казаться чрезмерной из-за высокого роста.

