Модернизация Каширской ГРЭС продолжается с монтажом инновационной газовой турбины

Турбина ранее доставлена с завода-изготовителя по железной дороге и временно размещена в главном корпусе старой ГРЭС, выведенной из эксплуатации. Здесь оборудование прошло подготовку перед транспортировкой на стройплощадку нового энергоблока и монтажом «с колес».

ГТЭ-170.1 — полностью российская разработка и инновационное энергетическое оборудование. Первая турбина была установлена в марте 2025 года и успешно прошла заводские испытания. Характеристики второй турбины будут подтверждены после завершения монтажа и пусконаладочных работ.

Обе турбины предназначены для работы первого энергоблока модернизированной Каширской ГРЭС, которая участвует в государственной программе модернизации теплоэнергетики в рамках квоты для объектов с инновационным оборудованием.

На площадке продолжается строительство. Выполнены фундаменты под основное оборудование, закрыт тепловой контур главного корпуса и запущено отопление. Одновременно завершается установка котлов-утилизаторов, конденсатора паровой турбины, ведется строительство градирен, насосной станции, административного корпуса и инженерных сетей.