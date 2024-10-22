Модернизация объектов теплоснабжения в Воскресенске продолжится в отопительный сезон

Воскресенск, как и другие городские округи Подмосковья, в преддверии осенних холодов выполнил необходимые мероприятия для успешного прохождения отопительного сезона 2024/2025.

В Воскресенске теплоэнергетики провели гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью 445 км. Планово-предупредительный ремонт осуществили на 43 котельных и 25 тепловых пунктах. Кроме того, в рамках реализации концессионного соглашения на территории муниципалитета модернизируют объекты теплоснабжающего комплекса.

В нынешнем году специалисты провели модернизацию участков тепловых сетей в микрорайонах Лопатинский, Красный строитель, а также в г. Белоозерский на ул. Юбилейной. Подобные меры предприняли с целью повышения надежности подачи жильцам тепла и горячей воды, а также снижения риска утечек. В период отопительного сезона работы по модернизации теплоснабжения Воскресенска будут продолжаться, но это никак не отразится на подаче тепла и горячей воды жителям муниципалитета.

Специалисты намерены завершить строительство пяти современных блочно-модульных котельных в деревнях Золотово (две котельные) и Степанщино, микрорайоне Лопатинский, поселке Виноградово. Также определены объекты, где будет проведена реконструкция: котельная «Школьная», участки тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр», от котельной по ул. Мичурина (мкр. Цемгигант), от котельной № 1 по ул. Рабочей (мкр. Москворецкий), от котельной № 3 (мкр. Лопатинский).