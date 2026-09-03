29-летняя модель Екатерина Блинова не выжила после падения с байка в Таиланде

29-летняя модель Екатерина Блинова, которая в марте попала в серьезную аварию на байке в Таиланде, скончалась после долгой борьбы за жизнь, сообщил VOICE со ссылкой на информацию родных девушки, размещенную в соцсетях.

ДТП произошло 28 марта 2026 года. В результате аварии Екатерина получила тяжелую травму головы с кровоизлиянием и смещением мозга, а также перелом ноги. Врачи провели экстренную операцию — декомпрессивную трепанацию черепа и удаление гематомы. После этого девушка находилась в спецреанимации в тяжелом состоянии. Однако спустя несколько месяцев она впала в кому.

Семья модели столкнулась еще и с финансовыми трудностями. У Екатерины не было страховки, поэтому лечение пришлось оплачивать ее маме. Каждый день пребывания в стационаре обходился в ₽130 тысяч, а общий счет на лечение составил около ₽ 1 млн. Родственники попросили всех неравнодушных помочь с организацией похорон.

Прощание с Екатериной состоится 4 сентября в церкви Казанской иконы Божией Матери в Орле.

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