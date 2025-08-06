Модернизация систем тепло- и водоснабжения продолжается в Павловском Посаде

В Павловском Посаде активно ведутся работы по обновлению основных объектов тепло- и водоснабжения.

Денис Семенов, глава Павлово-Посадского городского округа, вместе с Ильей Матусом, руководителем ГУП МО «Мособлводоканал» Павлово-Посадского округа, и курирующим заместителем Александром Белоусовым провели инспекцию ключевых объектов, включенных в программу модернизации.

Первым пунктом посещения стала котельная, расположенная в микрорайоне Городок. Здесь уже завершена установка двух современных котлов ДКВр (Двухбарабанный Котел Вертикально-водотрубный Реконструированный). Один из котлов полностью облицован, над вторым ведутся аналогичные работы. Установлены теплообменники, а также запланирована установка системы химической водоподготовки и аккумуляторного бака. Подрядчик гарантирует ввод котельной в эксплуатацию в обновленном формате до сентября.

В парке «Меленки» развернуты масштабные работы. Глава городского округа проследил за процессом прокладки новой теплосети и рытья траншей.

Денис Олегович также осмотрел участок дороги в районе стадиона в Филимоново, временно перекрытый из-за аварии на водопроводной сети. Подрядная организация проводит работы по обходу поврежденного участка водовода и готовится к масштабному ремонту, предполагающему замену более 250 метров труб.

В котельной деревни Евсеево осуществлен комплексный ремонт: демонтированы два старых котла ЗИО. Вместе с ними обновляется система химической водоподготовки и аккумуляторные баки.