Модернизация Центрального рынка в Подольске идет полным ходом

На территории Центрального рынка в Подольске сейчас идет капитальный ремонт первого этажа, где размещаются предприятия общепита.

Ремонтные работы обсудил замглавы администрации округа Иван Шляхтин с руководством рынка. Модернизацию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

С начала осени на рынке заменили крышу, асфальтобетонное покрытие на парковке, увеличили число парковочных мест и установили дополнительные опоры уличного освещения. Кроме того, будут установлены новая охранная и противопожарная сигнализации.

Рабочие усилили строительные конструкции здания, чтобы обеспечить безопасность людей. Также на здании появится обновленная художественная подсветка.