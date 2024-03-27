Модернизацию котельных в Балашихе проведут в 2024 году: составлен план работ

Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства городского округа Балашиха представил согласованный план работ на 2024 год.

«Благодаря поддержке регионального Правительства продолжаем проводить системную работу по повышению надежности теплоснабжения города», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В настоящее время в округе занимаются реконструкцией котельной № 1, расположенной на проезде Трудовых резервов. Планируется установка двух котлов. Новое оборудование гарантированно увеличит мощность котельной до 170 Гкал/ч.

Специалисты также занимаются модернизацией котельной № 2-35, которая находится в микрорайоне Керамик. Планируется замена двух котлов и двух насосов. Новое оборудование гарантирует, что котельная будет работать стабильно и надежно.

Кроме того, в Балашихе займутся строительством новых участков тепловых сетей. Анонсирован также капитальный ремонт участков тепловых сетей котельных. Проекты реализуют в рамкам государственной и муниципальной программ.

В начале 2024 года в Московской области произошли многочисленные аварии. Члены специального штаба изучили последствия и приняли меры профилактики. В штаб входят эксперты, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, представители профильных министерств и ведомств.

Во всех городских округах Подмосковья прошло обследование объектов теплоснабжающего комплекса, по итогам которого составлен план и график работ на ближайшее время. Согласно данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, на модернизацию систем отопления региона дополнительно выделено более 10 млрд рублей.