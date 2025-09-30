Модное увлечение здоровым питанием может обернуться серьезными проблемами с пищеварением. Врач предупреждает, что чрезмерное употребление пищевых волокон нарушает работу кишечника. Об этом также сообщает Daily Mail, цитируя эксперта.

Специалист в области диетологии Макс Гоуленд обратил внимание на новый популярный в соцсетях рацион. Он предполагает увеличение суточной нормы клетчатки до 40-50 г при рекомендованных 30 г для взрослого человека. По словам эксперта, превышение нормального объема пищевых волокон способно причинить вред организму.

Среди наиболее вероятных последствий — болезненные спазмы в области живота, вздутие и активное газообразование. Особую опасность представляет сочетание большого количества клетчатки с недостаточным потреблением воды. Это приводит к затвердению стула и регулярным запорам.

Пищеварительная система испытывает перегрузки, что может вызывать раздражение кишечных стенок. Людям с диагностированными заболеваниями желудочно-кишечного тракта такой режим питания категорически противопоказан. При болезни Крона или синдроме раздраженного кишечника он способен спровоцировать резкое ухудшение состояния.

