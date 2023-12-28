«Модно и престижно»: автоэксперт оценил новый электромобиль от компании Xiaomi

Китайский производитель электроники Xiaomi представил свой первый электромобиль — седан SU7. В компании заявили, что в ближайшие 15-20 лет намерены войти в топ мировых производителей автомобилей и развить всю автоиндустрию Китая, вложив в нее 10 млрд долларов.

Автоэксперт и руководитель гоночной команды B-Tuning Андрей Севастьянов оценил новинку и рассказал, чем примечателен переход Xiaomi к производству авто.

«Разработчик будет производить SU7 на заводе по выпуску автомобилей компании BAIC, поэтому не будет терять время на запуск производства и обучение персонала. Они сразу размещают заказ на профильном предприятии, что очень разумно», — пояснил Севастьянов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В связи с ростом популярности электромобилей, новая модель Xiaomi SU7 обязательно найдет своих покупателей, отметил эксперт. Целевой аудиторией продукта станут любители новых гаджетов и хайтек-технологий, для которых электрокары это «модно и престижно».

«В электромобилях основная задача — эффективная зарядка и разумное расходование электричества при движении. Производители современных гаджетов, телефонов и электросамокатов лучше других в этом разбираются, а это большое преимущество», — подчеркнул собеседник.

Севастьянов добавил, что после старта продаж в Китае в начале 2024 года автомобили SU7 появятся и в России. Цена на модель составит от 2,5 млн до 4 млн рублей.

Ранее компания Xiaomi обещала наладить выпуск электромобилей.