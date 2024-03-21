Модульный дом по индивидуальным параметрам заказчика могут изготовить за месяц в Можайске

Современные технологии позволяют любому человеку собрать свой дом мечты.

Для этого необходимо подробно рассказать о своих предпочтениях. На основании данной информации будут подобраны модули. Стандартно заказчик выбирает инженерный модуль (санузел и другие коммуникации) в небольшой сборке. Дальше клиент комбинирует модули по своему желанию. Ассортимент широкий: каминный зал, веранда, спальня.

Не менее удобная опция, которую предлагает компания — это «растущий дом». Например, клиентом становится молодая семейная пара, которая пока, например, не имеет финансовой возможности сразу построить большой дом. Или же не определилась с желаемым стилем. Тогда пара приобретает базовое строение. В любое время она может купить другие модули.

Каждый дом получается индивидуальным.

«У нас заводское производство, все дома проходят три степени контроля. Так как мы практикуем бригадный подряд, все сотрудники работают на совесть. Дома привозят заказчику в готовом виде на 98 процентов и устанавливаются на участке. После нашей работы не остается ни мусора, ни других строительных отходов», — рассказывает директор по производству «Можайской домостроительной компании» Василий Мартынов.

После заказа дом появляется на участке в течение 28 дней. На протяжении 22 дней специалисты компании производят модули. Сотрудники предприятия также выполняют их установку. Работа занимает шесть дней. Заказчик заезжает в помещение, в котором выполнены все внешние работы по фасаду и внутренней отделке. Также уже установлены двери и окна, сантехника и электрика.

«Ребята работают здесь больше года, все они обучены. Скорость производства и его качество увеличилась. Сейчас будем выходить на темп и ставить конвейерное производство. Для наших рабочих это выгодно, вырастет и их зарплата», — отмечает Василий Мартынов.

На предприятии трудоустроены несколько десятков человек, которые предварительно прошли специализированное обучение. За один месяц они изготавливают около трех домов. В будущем руководство намерено нарастить темпы минимум в два раза.