«Мое уважение»: американский боец UFC восхитился русским хакером

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье рассказал, как его аккаунты в соцсетях подверглись хакерской атаке. По его словам, взлом провернул гражданин из России.

Дастин Порье поделился историей на YouTube-канале Helen Yee Sports. По его словам, хакер из России взломал его соцсети и после этого боксер не мог зайти на свой аккаунт. Он пытался менять пароли, но там все время возникали рандомные буквы и цифры. Восстановить доступ оказалось очень сложно.

«Еще через три минуты тот же парень хакнул меня снова. Я подумал: «Чувак, эти парни хороши, просто хороши. Мое уважение», — заявил Порье.

Напомним, что в прошлом году Дастин Порье проиграл россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что хакеры из КНР, по данным Politico, получили доступ к документам главы Минфина США.