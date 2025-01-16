Politico: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы Минфина США
Хакеры якобы из КНР получили доступ к более 3 тыс. документам чиновников США
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Якобы китайские хакеры получили доступ к более 3 тыс. документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен и ее заместителей Уолли Адейемо и Брэдли Смита. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
«Китайские хакеры получили доступ к более 3 тыс. документам не засекреченных файлов ведомства в рамках взлома в прошлом году», — говорится в сообщении.
По данным источника, всего взломали 419 компьютеров минфина США. Однако хакеры смогли получить только не конфиденциальную информацию. Взлом оказался возможным из-за использования американским минфином услуг сторонней компании.
Это не первый случай хакерской атаки в США. Так, в декабре прошлого года взлому подверглись системы комитета по иностранным инвестициям, а также управление американского минфина по вопросу санкций.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали украинское ТВ и напугали зрителей летящим «Орешником».