Мог стать успешным поваром: выросший в Швейцарии россиянин отправился на СВО

Никита Соломин не дожил немного до своих 33 лет. Он родился в России, на Южном Урале, но всю жизнь прожил в Швейцарии. А когда национализм на Донбассе достиг своего предела, парень вспомнил о своих корнях и отправился к ополченцам.

Мать Никиты Виктория вышла замуж за швейцарца, строившего линию на местном заводе. После развода в России Соломина уехала за границу с ребенком. Никите тогда было два года.

«Мы часто бывали в России, иногда сын хотел там пожить, подтянуть русский, съездить в пионерский лагерь летом. Всегда привозили домой советские фильмы: «Офицеры», «Аты-баты, шли солдаты», «Помни имя свое» и другие», — перечисляет женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первая книга, которую мальчик сам прочитал, была сказка Гайдара «Мальчиш-Кибальчиш». Виктория считает, что уже тогда ее сын решил совершить подвиг.

«Меня сейчас часто спрашивают, как вырастить ребенка патриотом? А никак! Нужно самим любить Отчизну и все, что в ней есть. Никите очень нравился Бодров. Он звонил и спрашивал: «Ну что, мам, тебя там никто не обижает?». Я его и назвала Никитой, чтобы был защитником и рос богатырем!» — говорит Виктория.

Соломина вспоминает, как всех в роддоме по двое несли на кормежку, а Никиту — последним и одного. Мальчик рос добрым и много читал. Любил спорт, борьбу. Родители ездили с ним стрелять в тир. А когда были проблемы с деньгами, Никита половину яблока съедал сам, а вторую нес маме.

Соломин вырос и стал работать поваром в хорошем ресторане Цюриха. Жил в квартире на берегу озера. А в 2015 году уехал добровольцем на Донбасс.

О том, как сложилась судьба русского швейцарца, читайте в нашем материале.