Могила Юлии Началовой стала достопримечательностью в Москве

На картах появилась новая отметка на Троекуровском кладбище, которая рекомендует гостям и жителям столицы посетить могилу известной артистки.

Исполнительница похоронена на территории престижного филиала Новодевичьего кладбища, где свой последний покой нашли многие звезды, научные деятели, политики, профессора и многие другие.

Однако найти могилу Началовой было тяжело до нанесения отметки на карты, пишет портал «Утро.ру». Теперь ориентироваться на Троекуровском проще: туда добавили место захоронения певицы, которое расположено на 17-м участке. Причем, ее обозначили как столичную достопримечательность. Аналогичную маркировку ранее дали могиле Юрия Шатунова, Марлену Хуциеву, Якову Акиму и другим известным личностям.

Напомним, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в 2019 году из-за осложнений на фоне подагры. Хотя заболевания носили аутоиммунный характер и певице было положено неинтенсивное лечение, она слишком загружала себя концертами. Среди причин также указывают проблемы с сердцем и заражение крови.