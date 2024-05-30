Могилев-Балашиха - обмен опытом и новые возможности
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Делегация городского округа прибыла в республику Беларусь. Балашихинцы уже ознакомились с достопримечательностями Могилева - посетили Ратушу, площадь Славы, Никольский монастырь и городской парк «Подниколье».
Благодаря визиту гости смогут укрепить уже существующие связи, акцентировать внимание на приоритетных туристических направлениях, а также развить новые.
Специалистов туристической отрасли приветствовала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.
«Могилев - гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма. Мы вас ждем всегда, приезжайте к нам! А мы, естественно, с ответным визитом приедем к вам», - сказала Виктория Омелюсик.
В Могилеве подобный туристический рекламный тур проходит впервые. Он помогает развить связи между городами и народами. В планах организовать для представителей Балашихи туры по другим направлениям. Среди них промышленность, образование и культура.