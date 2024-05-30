Могилев-Балашиха - обмен опытом и новые возможности

«Могилев - гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма. Мы вас ждем всегда, приезжайте к нам! А мы, естественно, с ответным визитом приедем к вам», - сказала Виктория Омелюсик.