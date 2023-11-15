Могилы 17 советских воинов осквернили на кладбище в Финляндии

Инцидент произошел финском городе Сало,. где находится мемориальное военное кладбище Кавиланнуми. Там захоронены 17 военнопленных, принимавших участие в Советско-финской (Зимней) войне 1939 года.

Как сообщает финское издание Yle, по факту вандализма местными властями возбуждено уголовное производство. Ведется розыск причастных к произошедшему.

«Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, делами будет заниматься полиция», — заявил представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрем.

К слову, Финляндия ратифицировала Женевскую конвенции 1949 года, взяв на себя обязательства заботится о захоронениях на территории страны советских солдат и военнопленных.