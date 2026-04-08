«Могла умереть в любой момент»: как рядовое УЗИ сердца выявило у 65-летней женщины гигантскую миксому

Рядовая диспансеризация обернулась для 65-летней жительницы Казани экстренной госпитализацией и подготовкой к сложной операции на сердце. Как сообщает «КП — Казань» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава, женщина поступила в Клиническую больницу № 2 по скорой, но истинная причина ее тяжелого состояния вскрылась лишь после углубленного обследования.

Первые тревожные звоночки появились еще во время профилактического осмотра: электрокардиограмма зафиксировала серьезные нарушения ритма. Сама пенсионерка к тому моменту уже ощущала давящие боли за грудиной, перебои в работе сердца, отечность ног и даже пережила несколько кратковременных потерь сознания. Однако подлинный масштаб угрозы стал очевиден после эхокардиографии.

Врач ультразвуковой диагностики Регина Пилипенко обнаружила в левом предсердии пациентки гигантское образование — миксому, практически полностью заполнившую полость. Эта опухоль, хоть и носит доброкачественный характер, отличается крайним коварством: в любой момент она способна перекрыть кровоток, спровоцировав инфаркт, инсульт или внезапную остановку сердца.

Благодаря оперативным действиям медперсонала женщину незамедлительно перевели из второй горбольницы в Межрегиональный клинико-диагностический центр. В настоящее время она готовится к хирургическому вмешательству, которое, по мнению врачей, является единственно возможным способом сохранить ей жизнь.