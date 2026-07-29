Могли убить: в Подмосковье нашли тело пропавшей женщины

В Одинцовском округе Московской области обнаружено тело 39-летней женщины, пропавшей более недели назад. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.

Родственники пропавшей женщины обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении. Спустя время в ходе поисковых мероприятий тело обнаружили в лесополосе в Одинцове. Как уточнили в СК, женщина перестала выходить на связь более недели назад.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сотрудники ведомства уже провели допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

«Расследование и установление всех обстоятельств и лица, причастного к убийству продолжается», — сообщает СК.

Ход расследования и оперативно-разыскных мероприятий находится на контроле областного ведомства.