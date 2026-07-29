Звезду сказки «Финист — Ясный Сокол» Воскресенского подключили к ИВЛ

Советский и российский актер Вячеслав Воскресенский, известный миллионам зрителей по главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный Сокол», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, пишет Super. Как сообщил ученик артиста, 77-летний актер перенес операцию, после которой был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

После хирургического вмешательства Воскресенский пришел в сознание. Он узнает родных и близких, однако самостоятельно дышать пока не может. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. По словам ученика, прогнозы медиков неутешительны: если отключить актера от аппарата ИВЛ, он не сможет дышать самостоятельно.

О госпитализации Воскресенского стало известно в середине июля. Все это время он оставался под наблюдением врачей в реанимации. Коллеги и поклонники артиста выражают обеспокоенность его состоянием и надеются на лучшее.

Ранее сообщалось, что певица MaкSим вернулась домой после госпитализации.