Страшнее борщевика: опасный сорняк захватывает поля Подмосковья

Подмосковные поля и обочины захватывает новый агрессор — пастернак луговой, сообщает MK.RU . Внешне он напоминает гигантский укроп с ярко-желтыми зонтиками, пахнет пряной петрушкой и не вызывает страха. Однако, по данным токсикологов, химические ожоги от его сока по тяжести и длительности лечения сопоставимы с поражениями от борщевика Сосновского, а в чем‑то даже превосходят их.

Главное оружие пастернака — фурокумарины. Попав на кожу, они встраиваются в ДНК клеток и лишают их защиты от ультрафиолета. При попадании солнечных лучей развивается тяжелейший фитофотодерматит. Коварство в том, что контакт безболезнен: ни жжения, ни покраснения в первый момент нет.

Чем пастернак опаснее борщевика:

Маскировка. Борщевик узнают даже дети, а пастернак выглядит как культурное растение с приятным ароматом. Дети строят из его стеблей трубочки, получая ожоги лица и губ.

Скрытый период. Волдыри от пастернака появляются через 24–48 часов, а не к вечеру того же дня. За это время человек успевает еще раз побывать на солнце, усугубляя травму.

Стойкая пигментация. Темные пятна могут не сходить до двух лет, а иногда остаются навсегда.

Максимальная концентрация токсинов в соке — с середины июля до конца августа. В зоне особого риска — Новая Москва, Серпуховский, Чеховский, Волоколамский районы, а также обочины МКАД, где растение образует сплошные желтые поля.

Врач-дерматолог Ирина Соловьева в беседе с «МК» отметила, что проблема пастернака долгое время недооценивалась. Люди списывают волдыри на аллергию или укусы, теряя драгоценное время. Ожог 2-й степени требует лечения в ожоговом стационаре не реже, чем аналогичная травма от кипятка.

Что делать при контакте с соком: