Удаленка как ловушка для психики: нейропсихолог объяснила, как тревога пожирает изнутри

Специалист предупредила, что удаленный формат работы, лишенный живых контактов и смены декораций, провоцирует опасный сдвиг восприятия. Человек перестает чувствовать границу между офисом и домом, а однообразие будней заставляет мозг искать острые стимулы внутри собственного тела. Вместо обсуждения проектов и случайных кофе-брейков внимание все чаще цепляется за сердцебиение, покалывание в руке или легкую головную боль — и эти рядовые сигналы начинают казаться предвестниками смертельных недугов.

Тодорова отмечает: чем меньше внешних событий, тем больше внутренних поводов для паники. Удаленщик постепенно превращается в детектива собственного здоровья, выискивая симптомы в интернете и записываясь на десятки анализов. Парадокс в том, что даже хорошие результаты не приносят облегчения — тревога лишь ищет новый объект, а каждое новое обследование подливает масла в огонь, закрепляя опасный рефлекс. В итоге человек попадает в петлю: тревога толкает на проверки, проверки усиливают тревогу, и круг замыкается.



Она советует жестко разграничивать рабочее и личное время, регулярно менять обстановку хотя бы прогулками и не превращать мониторинг пульса в ритуал.



Ранее эндокринолог назвал простую привычку, которая работает лучше любых добавок.