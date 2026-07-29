Новая песня Монеточки стала саундтреком фильма Marvel

В новом фильме киновселенной Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит песня российской певицы Монеточки* (настоящее — Елизавета Гырдымова*). Композиция «Монополия» из альбома «Молитвы. Анекдоты. Тосты», вышедшего в 2024 году, появилась в картине на несколько секунд и указана в титрах, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

Это первый случай в истории, когда русскоязычная песня используется в фильмах Marvel. Трек звучит в сцене, где Человек-паук входит в штаб-квартиру «Новых мстителей» на Брайтон-Бич. Имя Гырдымовой и ее мужа-продюсера Виктора Исаева указаны в финальных титрах картины.

Режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон лично выбрал эту композицию. Как рассказала кинокритик Тамара Ходова, связавшаяся с постановщиком, Креттон очень любит песню Монеточки и рад реакции русскоязычной публики на саундтрек.

Кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что попадание российской музыки в западный кинопроект — редкость, но такие случаи бывают благодаря качеству материала, а не политике.

Премьера четвертой части франшизы с Томом Холландом в главной роли состоялась 29 июля. По сюжету Питер Паркер, которого забыли все друзья, смиряется со своим положением и продолжает анонимно защищать Нью-Йорк.

В июле 2026 года Монеточку приговорили к одному году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Певицу дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее сообщалось, что в Европе массово отменяют концерты рэпера-иноагента Оксимирона*.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.