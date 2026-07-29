Ноутбук убивает мужскую силу: уролог назвал смертельный риск для фертильности из-за работы на коленях

Миллионы российских мужчин, работающие из дома с гаджетами на коленях, рискуют подорвать репродуктивное здоровье — уролог Леонид Боханов предупредил, что даже час такого режима поднимает температуру мошонки почти на градус и бьет по качеству спермы. Об этом сообщает РИАМО.

Врач бьет тревогу: многие офисные сотрудники даже не подозревают, что их любимая поза с ноутбуком на бедрах превращается в медленную диверсию против собственного будущего потомства. Дело в том, что для нормального созревания сперматозоидов мошонка должна быть на 2–4 градуса холоднее тела. Ноутбук же, особенно современный и мощный, греется как печка, и за 60 минут непрерывного контакта температура в паховой зоне скачет вверх, а вместе с ней падают количество и подвижность мужских клеток.

Боханов поясняет, что цикл созревания занимает почти два с половиной месяца, и если все это время держать источник тепла на коленях, результат будет плачевным. Причем опасность подстерегает не только в гаджетах: синтетическое белье, горячие ванны, частые походы в сауну и даже смартфон в переднем кармане джинсов работают по тому же принципу, поднимая градус в деликатной зоне.

Впрочем, уролог успокаивает: урон обратим. Стоит исключить провоцирующие факторы — и уже через пару месяцев лабораторные показатели спермограммы возвращаются к норме. Медик советует одно: либо работайте за столом, либо готовьтесь к долгому восстановлению.



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