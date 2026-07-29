Качалка на мухоморах: московский спортсмен рухнул в кому ради мышц

Московский спортсмен едва не заплатил жизнью за сомнительный эксперимент — он глотал мухоморы, чтобы накачать бицепсы, а очнулся в реанимации после того, как его вырубило прямо на утренней пробежке. Об этом сообщает Мослента.

В столичный НИИ скорой помощи поступил пациент в тяжелейшем состоянии. Мужчина, увлекающийся фитнесом, по совету знакомых решил усилить тренировочный эффект с помощью мухоморов — ему обещали улучшение эмоционального фона и ускоренный рост мышц. Однако вместо рельефного торса он получил нарушение координации, потерю сознания и экстренную госпитализацию.

Представители института рассказали, что это далеко не единичный случай: порошки и капсулы с мухоморами хлынули на маркетплейсы под видом чудо-добавок. Реклама сулит повышение работоспособности и крепкий иммунитет, но реальность жестока. В грибе содержатся мощнейшие нейротоксины — мусцимол и иботеновая кислота, которые атакуют нервную систему и головной мозг. У чувствительных людей даже малая доза способна вызвать галлюцинации, судороги, а в высоких концентрациях — глубокую кому.



Врачи Склифа подчеркивают: ни одного доказанного полезного свойства у мухоморов нет, зато риск отправиться на тот свет — вполне реальный. Спасенный спортсмен теперь сам рассказывает, что готов был поверить в чудо, но едва не стал статистикой.



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