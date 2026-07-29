У экс-ведущей «Ревизорро» Летучей нашли долг перед налоговой

Телеведущая Елена Летучая снова оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за яркого образа или скандального интервью. Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», у нее образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1 700 562 рубля 55 копеек.

Примечательно, что это не первый случай — ранее Летучая уже погашала подобный долг, когда оказывалась в аналогичной ситуации.

Пока на ее счетах висит внушительная сумма, сама телеведущая предпочитает не думать о финансовых проблемах. Недавно она опубликовала в своем блоге серию снимков, на которых позирует на фоне живописный природы. Фотографии мгновенно вызвали оживленную реакцию в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что продюсерский центр певица Леонида Агутина задолжал ФНС около ₽25 тысяч.