«Могут использовать маскировку»: выяснилось, как россияне попробуют обойти биометрическую систему для покупки алкоголя

Российские супермаркеты все больше и больше стремятся к автоматизации. Теперь некоторые ритейлеры задумались о продаже алкоголя на кассах самообслуживания, пишет «Коммерсантъ».

В связи с этим администрация популярной сети продуктовых магазинов массового сегмента обратилась в Минцифры с просьбой проработать возможность продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания. Возраст планируется определять с помощью биометрических данных.

Как рассказал Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев, такая система обычно базируется на сканировании отпечатков пальцев и сетчатки глаза, на распознавании лица.

«После получения этих данных система сравнивает их с ранее сохраненными биометрическими данными, чтобы определить возраст покупателя. Если возраст соответствует требованиям для покупки алкоголя или табака, покупка разрешается», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, уточняет Журавлев, несмотря на то, что системы биометрии обычно достаточно точны, возможность обмана существует.

«Некоторые люди могут попытаться использовать маскировку или другие средства, чтобы изменить свою внешность и обойти систему распознавания лица. Но современные системы биометрии становятся все более продвинутыми и могут обнаруживать такие попытки мошенничества», — подчеркнул программист.

При этом собеседник добавил, что в данном случае важно создать надежную и точную систему, способную детектировать попытки обмана и минимизировать ошибки при определении возраста.

«Кроме того, следует учесть аспекты приватности и безопасности, чтобы защитить биометрические данные клиентов от злоупотреблений и несанкционированного доступа», — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что на всех направлениях «Аэроэкспресса» стала доступна оплата по биометрии.